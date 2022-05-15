Galatasaray'a sürpriz teknik direktör adayı!

Galatasaray'da yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken medyada birçok isim gündeme geldi. Bu kez ortay atılan isim ise daha önce hiç tanınmayan bir teknik direktör... İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü.

Galatasaray'ı gelecek sezon kim çalıştıracak, 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak. Başkan adaylarından hangisi seçilirse seçilsin Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek. Adaylar, Fatih Terim ile de çalışmayı düşünmediğini açıklamıştı. Bu olayın ardından gözler yeni hocanın kimin olacağına çevrildi.

ANDRE BREİTENREİTER GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Son olarak İsviçre basını, Zürih'i şampiyonluğa taşıyan Andre Breitenreiter'in Galatasaray'ın listesinde olduğunu ileri sürdü.

Sabah'ta yer alan haberde, sarı-kırmızılar kulübün 48 yaşındaki hocayla temas kurduğu ve değerlendirmeye değer bir teklif yaptığı ifade edildi.

Ayrıca Andre Breitenreiter'i Hertha Berlin'in de istediği belirtildi. Breitenreiter, daha önce TSV Havelse, Padeborn, Schalke, Hannover, FC Zürih gibi takımları çalıştırdı.

Andre Breitenreiter'in kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Andre Breitenreiter genelde 3-4-1-2 oyun dizilişini tercih ediyor. Andre Breitenreiter bu sezon takımıyla 37 maçta, 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.