  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'a, Mohamed Elneny müjdesi
Spor

Galatasaray'a, Mohamed Elneny müjdesi

Devre arasında kadrosunu bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Galatasaray'a, Mohamed Elneny'den müjde var.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:19:00 -
Galatasaray'a, Mohamed Elneny müjdesi

Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve Ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile bir çok kulübün ilgilendiği ancak Cim Bom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menaceri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da da çok iyi gidiyorlar. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

'Birden fazla oyuncu için...'

Sarı-Kırmızılı kulüple her hafta görüştüğünü belirten D'Avila,"Zaten iyi ilişkilerimiz var. Birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın, Arsenal ile masaya oturması lazım. Ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir. Elbetteki Elneny de Türkiye'ye gelmek istiyor. Türkiye'deki tek seçenek Galatasaray mı, bu soruya yanıt veremem ama Galatasaray'ın ilgisi olması, oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor olması bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını bozdurup parayı oraya yatırmaya başladılar! Kuyumcular doldu taştı
Ekonomi

Altını bozdurup parayı oraya yatırmaya başladılar! Kuyumcular doldu taştı

Birçok kişinin güvenli liman olarak gördüğü altında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaşlar..
27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin
Aktüel

27 yıllık dev çalışma tamamlandı! İşte felci bitiren besin

ABD'de 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, bitkisel bazlı yağı çok tüketenlerin az tüketenlere göre felç geçirme riskinin yü..
Ara tatil kaç gün? Okullar ayın kaçında açılacak? Ara tatilde karne var mı?
Eğitim

Ara tatil kaç gün? Okullar ayın kaçında açılacak? Ara tatilde karne var mı?

Ara tatilde karne verilecek mi? Milyonlarca öğrenci 12 Kasım Cuma günü ara tatile çıkacak. Öğrenciler ve veliler kasım ayı tatilinin kaç gün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay