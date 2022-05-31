Galatasaray'a dünya yıldızı

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, iki aday da transfer çalışmalarına başladı. Takımın eksik kaldığı bölgeleri belirleyen adayların transfer listelerini oluşturduğu öğrenilirken Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aynı isimlerin peşinde olduğu iddia edildi.

Özellikle Umut Bozok ve Kazımcan Karataş için çalışmalarını sürdüren kurmayların son hedefinin ise dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Javi Martinez olduğu ifade edildi. Son iki sezondur Katar SC'de forma giyen yıldız ismin sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek. Katar'da mutlu olmadığı öne sürülen futbolcunun da yeniden Avrupa futboluna geri dönmek istediği belirtildi. Futbola Athletic Bilbao'da başlayan ve sonrasında uzun yıllar boyunca Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız isim son iki sezondur Katar'da forma giyiyor.

Kariyerinde 532 maçta forma giyen Martinez, 47 gol 13 asistlik performans gösterdi. Javi Martinez, 8 kez de İspanya Milli Takım formasını terletti. 33 yaşındaki futbolcunun yarışmacı bir takıma imza atarak kariyerini orada bitirmek istediği öğrenilirken, kurmaylar seçim sonrası hemen harekete geçecek.

Kaynak: Yeni Asır