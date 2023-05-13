Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi! Bakalım kim kazanacak?

Galatasaray ve Beşiktaş, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki sol bek Iago için karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan bir transfer iddiası gündeme geldi.

Kicker'de yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Augsburg forması giyen Iago için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Alman ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren 26 yaşındaki sol bekin bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarıldı. Haber7'ye göre;

2019'dan bu yana Augsburg forması giyen Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Bu sezon Augsburg forması altında 24 maça çıkan Iago 2 asist yaptı.