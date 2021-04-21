Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta?
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Trabzon maçı ne zaman?
Süper Lig’de 36. hafta heyecanı devam ediyor. Sporseverler haftanın önemli karşılaşmalarından olan Galatasaray Trabzonspor maçının detaylarını merak etmeye başladı. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta?
Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta?
Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Galatasaray ile Trabzonspor ligde 131. randevusuna çıkıyor
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.