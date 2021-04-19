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Spor Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi | Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 16:46:00 -
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de 36. Hafta 20 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla devam edecek. 36.haftada Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maç ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray ile Trabzonspor ligin 36.haftasında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray Tarbzonspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

20 Nisan Salı

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21 Nisan Çarşamba

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

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