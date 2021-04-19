Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi | Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi kim?
Süper Lig’de 36. Hafta 20 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla devam edecek. 36.haftada Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maç ne zaman saat kaçta?
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray ile Trabzonspor ligin 36.haftasında karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray Tarbzonspor maçında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
20 Nisan Salı
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu