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Spor Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Göztepe'yi mağlup eden ve şampiyonluk yarışına tutunan Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 22:09:00 -
Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in 36. haftasının en kritik maçlarından biri olan Galatasaray Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen her iki takım da mutlak 3 puan arıyor. Peki, Peki merakla araştırılan Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.

Trabzonspor : Uğurcan, Marlon, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Bakasetas, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

 

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