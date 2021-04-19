Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. TFF’nin bu haftanın maç saatlerini açıklamasıyla birlikte Galatasaray-Trabzonspor derbi saati de belli oldu. Süper Lig’de 71 puanla lider olan Beşiktaş bu hafta Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig puan durumuna göre 65 puan ile Galatasaray 3. sırada yer alırken, Trabzonspor puan durumu 59. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta?
Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 13 dış saha maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.
Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta?
Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada mağlup olmadı.
Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 13 deplasman maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.
20 Nisan Salı hangi maçlar var?
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
21 Nisan Salı hangi maçlar var?
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
22 Nisan Perşembe hangi maçlar var?
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)