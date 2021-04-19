Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 36. hafta maç programını açıkladı. TFF’nin bu haftanın maç saatlerini açıklamasıyla birlikte Galatasaray-Trabzonspor derbi saati de belli oldu. Süper Lig’de 71 puanla lider olan Beşiktaş bu hafta Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig puan durumuna göre 65 puan ile Galatasaray 3. sırada yer alırken, Trabzonspor puan durumu 59. Peki Galatasaray-Trabzonspor derbisi ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta?