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Spor Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatıyor
Spor

Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 12:25:00 -
Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatıyor

Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi.

Futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayacak Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip ise, 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

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