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Spor Galatasaray Nef'in konuğu Igokea
Spor

Galatasaray Nef'in konuğu Igokea

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında yarın Bosna Hersek'in Igokea ekibini konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:09:00 -
Galatasaray Nef'in konuğu Igokea

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında yarın Bosna Hersek'in Igokea ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti olan Galatasaray Nef, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyet ve iki yenilgi yaşayan Bosna Hersek ekibi ise üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında Bosna Hersek'te oynanan ilk maçı Galatasaray Nef, 89-85'lik skorla kazanmıştı.

 

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Yorumlar

Marco

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