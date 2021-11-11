Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'nin B Planı hazır!

Fenerbahçe Camiası’nda bugün tüm gözler, Ali Koç’un yapacağı açıklamalara çevrildi. Başkanın konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verip, Vitor Pereira’yla yola devam edileceğini söylemesi bekleniyor. Ancak buna rağmen yönetim, her ihtimali düşünerek B planını hazırlamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler’in kulübün efsane oyuncusu olan ve şu anda Sao Paulo’nun U20 takımını çalıştıran Alex De Souza ile temasa geçtiği kaydedildi. Tarafların fikir alışverişinde bulundukları belirtildi. Fenerbahçe’nin, Pereira’dan önce de gündeme gelen Slaven Bilic ile de görüşerek durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Yönetimin asıl hedefi ise Lucien Favre ya da Ralf Ragnick gibi dünya çapında bir ismi ikna etmek. Başkan Ali Koç’un önümüzdeki günlerde her iki isimle de bizzat görüşmeyi planladığı öğrenildi. Bu ikiliden biri Fenerbahçe’ye yeşil ışık yakarsa, tüm planlama baştan yapılabilir.