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Spor Galatasaray, Juve'nin yıldızına kancayı taktı
Spor

Galatasaray, Juve'nin yıldızına kancayı taktı

Defans hattında sorun yaşayan Galatasaray, Juventus'un Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:16:00 -
Galatasaray, Juve'nin yıldızına kancayı taktı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, yeni sezon adına da transfer çalışmalarını yürütüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu.

Fichajes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade edilmekte.

Amerika Birleşik Devletleri, Asya veya kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken Il Bianconero'ya dayandırılan habere göre de Galatasaray, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Cuadrado, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado, Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado, bu sezon İtalyan devinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asist ile önemli katkı sağlamayı başardı.

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