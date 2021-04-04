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Spor Galatasaray hezimete uğradı! Sergen Yalçın açıklama yaptı
Spor

Galatasaray hezimete uğradı! Sergen Yalçın açıklama yaptı

Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 yenilmesinden sonra Sergen Yalçın Kasımpaşa öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda öğrencilerine, "İsimler değişse de oyun anlayışımız değişmedi. Eksikliklerimiz bahane olmayacak. Bu bizim için bir fırsat haftası" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 13:10:00 - 2021-04-04 13:13:52
Galatasaray hezimete uğradı! Sergen Yalçın açıklama yaptı

Galatasaray'ın Hatay'a yenilmesinin ardından Beşiktaş'ta moraller yerine geldi. En yakın rakibi olan sarı kırmızılılara karşı 3 puan önde bulunan Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi hedef farkı 6'ya çıkarmak.

Bir de eksik maçı bulunan siyah beyazlı ekip, şampiyonluk yarışında Galatasaray deplasmanına gitmeden işi bitirmek istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı düzenledi.

"Mutlaka kazanmak zorundayız"

Deneyimli teknik adamın her sıkıntının bir çaresinin bulunacağını ve bu maçın öneminin birçok büyük maçtan da fazla olduğunu aktardığı ortaya çıktı.

Hem yardımcıları hem de futbolcularıyla Kasımpaşa maçı üzerinde değerlendirmeler yapan tecrübeli teknik adamın, “Bu takımda hemen hemen herkes şans buldu ve forma giydi. İsimler değişse de bizim oyun anlayışımız değişmedi ve değişmemeli de.

O nedenle maça çıktığımızda eksiklikler bizim için bahane olmayacak. Rakiplerin puan kaybedebilecekleri bir haftada biz mutlaka kazanmak zorundayız. Bu bizim için bir fırsat haftası. Aynı şekilde Aytemiz Alanyaspor maçı da bizim için fırsat haftası” diye konuştuğu bildirildi.

"Kasımpaşa maçı 3 puandan fazlası"

Milliyet'in haberine göre, Fikstürün bazı yerlerinde kazanılan üç puanların üç puandan da öte bir şey olduğunu da ifade eden Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının da böyle bir takvime denk geldiğini söyledi.

Teknik Direktör Yalçın bu nedenle Kasımpaşa ve A.Alanyaspor mücadelelerini birbirinden ayrı tutmayarak mental ve fizik olarak tüm takımı bu iki maç üzerinden hazırlıyor.

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Yorumlar

Turk

Sergen çok sevinme bence unutma GS bitti demeden bitmez. 
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