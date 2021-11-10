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Spor Galatasaray hangi maça seyirci götüremeyecek? Galatasaray taraftarı hangi maça gidemeyecek?
Spor

Galatasaray hangi maça seyirci götüremeyecek? Galatasaray taraftarı hangi maça gidemeyecek?

Galatasaray’ın hangi maçları seyircisiz oynanacak? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu iikini maçını 30 Eylül’de Marsilya ile oyandı. Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, iki takım taraftarlarının birbirlerine meşale ve ses bombası atılması nedeniyle hakem tarafından durduruldu. Olaylı Marsilya Galatasaray maçı 0-0 bitmişti. UEFA karşılıklı meşalelerin havada uçtuğu bu maça Galatasaray’a para cezasıyla birlikte seyirci yasağı geldi. Peki Galatasaray hangi maça seyirci gösteremeyecek? Galatasaray hangi maça taraftar götüremeyecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:20:00 - 2021-11-10 14:29:02
Galatasaray hangi maça seyirci götüremeyecek? Galatasaray taraftarı hangi maça gidemeyecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın 30 Eylül'de Marsilya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmış ve hakem oyunu bir süre durdurmuştu. Yaşanan olayların ardından UEFA, sarı-kırmızılı kulübe 2 deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı 2 deplasman maçına seyirci götüremeyecek. UEFA'nın, Galatasaray'la ilgili bu kararı ilk etapta 18 Ekim'de verdiği ancak sarı-kırmızılıların itirazı sonrası kararı yürürlüğe almadı. Sarı-kırmızılılar böylece, Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim'de oynanan maça taraftarlarını götürebilmişti.

Galatasaray hangi maça taraftar götüremeyecek?

UEFA'nın verdiği cezanın ardından Galatasaray, grupta Lazio'ya karşı oynayacağı son deplasman maçında taraftarından yoksun olacak. Sarı-kırmızılı takım eğer üst tura çıkarsa, oynayacağı ilk deplasman maçına da taraftarını götüremeyecek.

Lazio Galatasaray maçı ne zaman?

Lazio Galatasaray maçı 9 Aralık 2021 tarihinde oynanacak.

 

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