Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i
Derbi 11’leri belli oldu mu? Süper Lig’de 13.hafta heyecanı başladı. Ligin 13.haftası Galatasaray-Fenerbahçe maçına sahne olacak. Futbolseverler zorlu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11’leri belli oldu mu?
Süper Lig’de 13.hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverler ise şimdiden muhtemel 11’leri araştırmaya başladı.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Futbolseverler zorlu mücadele öncesinde takımların muhtemel 11’lerini araştırmaya başladı. İşte, muhtemel 11’ler…
Galatasaray muhtemel 11’i : Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne
Fenerbahçe muhtemel 11'i: Berke Özer, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Mert, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut, İrfan, Serdar