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Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi belli oldu mu? Süper Lig’e verilen bir haftalık milli maç arası 20 Kasım Cumartesi günü sona erecek. Ligin 13.haftası Galatasaray-Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverler derbinin hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. Derbiyi kim yönetecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:38:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Süper Lig’e verilen bir haftalık ara sona eriyor. Ligin 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

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