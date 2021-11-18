Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi belli oldu mu? Süper Lig’e verilen bir haftalık milli maç arası 20 Kasım Cumartesi günü sona erecek. Ligin 13.haftası Galatasaray-Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Futbolseverler derbinin hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. Derbiyi kim yönetecek?
Süper Lig’e verilen bir haftalık ara sona eriyor. Ligin 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.