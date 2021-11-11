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Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Ligde taşları yerinden oynatması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:30:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını duyurdu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım 2021 tarihinde Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe, milli ara sonrası ise ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarların yönetimi istifaya davet ettiği Fenerbahçe'de kara bulutlar dağılacak mı? Galatasaray ise aldığı son Fatih Karagümrük beraberliğiyle zirve yarışında geri kalmak istemiyor.

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