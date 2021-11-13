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Spor Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray-Bursaspor maç sonucu | Liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 15:44:00 -
Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple liglere bir hafta ara verildi. Milli arada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Maç kaç kaç bitti?

Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele saat 14.00'te başladı. Maç Galatasaray'ın 5-2 üstünlüğüyle devam ediyor.

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