Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray-Bursaspor maç sonucu | Liglere verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple liglere bir hafta ara verildi. Milli arada Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Maç kaç kaç bitti?
Galatasaray-Bursaspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele saat 14.00'te başladı. Maç Galatasaray'ın 5-2 üstünlüğüyle devam ediyor.