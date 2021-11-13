Galatasaray-Bursaspor maçı canlı izle
Galatasaray-Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları sebebiyle Süper Lig ve 1.Lig'e bir hafta ara verildi. Liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray ile Bursaspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Milli maçlar sebebiyle profesyonel liglere bir hafta ara verildi. Bu arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Galatasaray-Bursaspor maçı canlı izle
Galatasaray-Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maça seyirci alınmayacak. Mücadele GS TV ve Bursaspor Youtube kanalından naklen yayımlanacak.