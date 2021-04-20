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Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi
Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:31:00 -
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mahmut Recevik'in istifasını istedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim toplantısında yaşananları paylaşan yönetici Mahmut Recevik'ten istifasını istedi.

Düşünmek için süre isteyen Recevik'e Başkan Cengiz şu cümle ile cevap verdi: "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok"

Başkan Cengiz yöneticisine "dostça ayrılalım" derken Mahmut Revecik ise düşünmek için süre istedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz son sözünü söyleyerek "Önümüzdeki hafta toplantıya gelmene gerek yok" ifadesini kullandı.

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