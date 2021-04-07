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Spor Galatasaray acı haberi duyurdu: Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybetti
Spor

Galatasaray acı haberi duyurdu: Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybetti

Galatasaraylı yıldız Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybetti. Kötü haberi, Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:25:00 -
Galatasaray acı haberi duyurdu: Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybetti

Henry Onyekuru'yu anne acısı yıktı. Galatasaray'ın en değerli futbolcularından olan Nijeryalı kanat forvet, bugün annesi Jessy Onyekuru'nun vefat haberini aldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten de Onyekuru'ya başsağlığı dilendi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyor.

İşte resmi hesaptan yapılan açıklama:

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