Galatasaray acı haberi duyurdu: Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybetti
Galatasaraylı yıldız Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybetti. Kötü haberi, Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Henry Onyekuru'yu anne acısı yıktı. Galatasaray'ın en değerli futbolcularından olan Nijeryalı kanat forvet, bugün annesi Jessy Onyekuru'nun vefat haberini aldı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten de Onyekuru'ya başsağlığı dilendi.
Galatasaray'ın resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyor.
İşte resmi hesaptan yapılan açıklama: