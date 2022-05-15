Futbola yakışmayan görüntüler!

Yine futbola, taraftarlığa, sportmenliğe gölge düşüren bir olay meydana geldi.

Kadıköy’e yola çıkan ve Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüs, benzin istasyonunda durduğu sırada, orada bulunan Trabzonsporlu taraftarlar olay çıkardı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Trabzonsporluların otobüse saldırdığı görüldü.

Otobüsteki yolculara yapılan saldırının ardından bazı taraftarların, istasyondaki yangın söndürme tüplerini otobüsün içine sıkması ağızları açık bıraktı.

Otobüs içinde Fenerbahçeli bir taraftarın kaydettiği görüntüler, yolcuların yaşadığı zor anları gözler önüne serdi.

Görüntülere bazı Trabzonsporlular da tepki gösterdi. Taşkınlığı eleştiren taraftarlar, “Ya çocuklar boğulsaydı? Şampiyonluğa gölge düşürmeyin” yorumları yaptılar.

Fenerbahçe'den açıklama

Konuya dair Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit’ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü’nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.



Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.