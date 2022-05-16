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Spor Futbola yakışmadı... Marmaray'da taraftar kavgası! Üç Trabzonsporluyu ölümüne dövdüler
Spor

Futbola yakışmadı... Marmaray'da taraftar kavgası! Üç Trabzonsporluyu ölümüne dövdüler

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğrayan üç Trabzonsporlu taraftar kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 09:06:00 - 2022-05-16 09:07:54

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğrayan üç Trabzonsporlu taraftar kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Marmaray'da karşılaşınca ortam gerildi.

Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Trende bulunan 3 Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa bile başarılı olamadı.

Trenden inen 3 Trabzonspor taraftarı, kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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