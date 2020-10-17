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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:07:58 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Harun Alpsoy), Erhan Çelenk (Dk. 87 Çağlar Birinci), Regattin (Dk. 75 William), Paixao (Dk. 75 Gnanduillet)

Adana Demirspor: Zubas, Süleyman Koç, Anıl Karaer, Rassoul, Tarık Çamdal, Dibba (Dk. 63 Erkan Zengin), Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 63 Volkan Şen), Kosecki (Dk. 46 Sinan Kurt), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Yunus Akgün), Mehmet Akyüz (Dk. 75 Lanzafame)

Gol: Dk. 14 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 4 Dibba, Dk. 68 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 11 Özgür Özkaya, Dk. 30 Regattin, Dk. 70 İbrahim Öztürk, Dk. 90+3 Tolga Ünlü (Altay)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.


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