  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ümraniyespor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:43:36 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Emir Eray Eyisoy

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk (Dk. 37 Akabueze), Glumac, Gökhan Süzen, Hasan Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin), Yusuf Emre Gültekin, Gomis, Camara (Dk. 65 Mayi), Zivkovic (Dk. 83 Hüseyin Çolak)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Fatih Solmaz (Dk. 21 Mert Kula), Soner Gönül, Uğur Utlu, Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Dialiba (Dk. 22 İrfan Akgün), Kone (Dk. 90+2 Tahir Babaoğlu), Manaj (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz)

Goller: Dk. 45 Murat Kula (Kendi kalesine) (Ümraniyespor), Dk. 62 Süleyman Olgun (Penaltıdan), Dk. 75 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Süleyman Olgun, Dk. 73 Metin Uçar (Ankara Keçiörengücü), Dk. 55 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 62 Zivkovic, Dk. 90+4 Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar
Gündem

Almanya'dan önemli Türkiye kararı! Tamamen kaldırdılar

Almanya, Türkiye'den tatile gelen turistlerin karantinada kalma şartını kaldırdı.
AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış
Siyaset

AK Parti’nin kuruluş sürecinden neden ayrıldığını açıklayan Akşener’den ‘pes’ dedirten çıkış

Kuruluş çalışmaları sırasında AK Parti’den neden ayrıldığını net bir şekilde anlatamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı zamanda..
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay