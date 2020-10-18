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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:01:53 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao, Biglia, Ndiaye, Sabo, Salibur, Sobiech

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Hadergjonaj, Jeanvier, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Alan, Koita

Gol: Dk. 45 +1 Sobiech (Fatih Karagümrük)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.

43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45 +1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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