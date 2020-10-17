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Futbol: Süper Lig

Trabzonspor: 0 - Medipol Başakşehir: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:03:17 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı (Dk. 60 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Diabate (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 84 Yusuf Sarı)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 86 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)

Goller: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 52 Safa Kınalı (Trabzonspor) Dk. 55 Bolingole (Medipol Başakşehir)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2

76. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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