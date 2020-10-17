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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:20:26 -
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta, 23 maçla başladı.

Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Fatsa Belediyespor-Payasspor: 1-0

Bucaspor 1928-Manisaspor: 6-1


- 2. Grup


Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959: 1-1

Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Ceyhanspor-Tekirdağspor: 4-0

İskenderun FK-Nazilli Belediyespor: 0-4

Belediye Kütahyaspor-Çengelköy: 1-2

Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor: 0-0

Fethiyespor-Karaman Belediyespor: 2-0


- 3. Grup


Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor: 1-0

Cizrespor-Somaspor: 2-2

Çatalcaspor-Çarşambaspor: 2-1

Yalovaspor-Karşıyaka: 0-1

Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor: 3-1

Gölcükspor-İçel İdmanyurdu: 0-0


4. Grup


Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-2

1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor: 2-0

68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor: 1-0

Alanya Kestelspor-Bayrampaşa: 3-4

Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 4-1

Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor: 1-3

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