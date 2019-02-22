0553 313 94 23

FÜ’de ‘Sosyal Hizmet Uygulamaları’ semineri

Fırat Üniversitesinde (FÜ) öğrencilere ‘Sosyal Hizmet Uygulamaları’ semineri verildi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:24
FÜ’de ‘Sosyal Hizmet Uygulamaları’ semineri

Fırat Üniversitesinde (FÜ) öğrencilere ‘Sosyal Hizmet Uygulamaları’ semineri verildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, FÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerine yönelik seminer düzenledi. Sosyal Çalışmacı Cemre Şeyma Kapu seminerde kurumsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaparak öğrencilerin sorularını cevapladı.


Seminere katılan Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç iseülkede sosyal hizmet uygulamaları konusunda bilgi vererek, tecrübelerini paylaştı.


Müdürlük olarak engelli, çocuk, kadın, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarınıbelirten Elazığİl Müdürü Suat Kenç’te konuşmasında , “ Toplumsal olayları değişik bakış açıları ile izlemeye çalışıyoruz. Toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkileri üzerine çalışıyoruz .Sosyal hizmet üzerine ihtiyacı olan herkese bir şekilde dokunmaya, ihtiyaç sahiplerinin zorluk çektikleri konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah ulaştırdığımız yardımlar ile insanların yüzlerinde tebessüme neden olabiliyoruzdur” dedi.


Engelliler için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ise,“Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunmaktayız ” diye konuştu.


Seminere, Sosyal Hizmetler Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Handan Karakaya,Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü Yusufoğlu , Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç,Yaşlı Hizmetlerinden sorumluİl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:24
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Geç kalma lüksümüz yok”
    1. “Geç kalma lüksümüz yok”
    2. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    3. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    4. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    5. Turkcell’den yatırım atağı
    6. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    7. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    8. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    9. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    10. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    11. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    12. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    13. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    14. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    15. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    16. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    17. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    18. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    19. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    20. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    21. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    22. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    23. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    24. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    25. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    26. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    27. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    29. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    30. İslam okulları Hollanda’nın en..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...