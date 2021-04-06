Fransız takımından Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil
Fransa takımlarından Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Bu dünyadan olmadığı kanıtlandı" notunu düştü.
Beşiktaş'tan gittikten sonra Lille'deki performansıyla göz dolduran Burak Yılmaz'a Fransızların da sempatisi her geçen gün artıyor.
Milli takımda da performansını artıran 35 yaşındaki golcü için Lille'in sosyal medya hesabından uzaylı emojili esprili bir paylaşım geldi.
"Dünyadan olmadığının kanıtı"
Burak'ın uzaylı figürünü andıran fotoğrafını paylaşan Fransız kulübü, "Nihayet! Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığının kanıtı." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Bu gönderinin altına yüzlerce futbolseverden yorum geldi.
Zaman zaman sakatlık problemi yaşan milli futbolcu 26 maçta 11 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.