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Spor Fransız takımından Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil
Spor

Fransız takımından Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil

Fransa takımlarından Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Bu dünyadan olmadığı kanıtlandı" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 17:04:00 -
Fransız takımından Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil

Beşiktaş'tan gittikten sonra Lille'deki performansıyla göz dolduran Burak Yılmaz'a Fransızların da sempatisi her geçen gün artıyor.

Milli takımda da performansını artıran 35 yaşındaki golcü için Lille'in sosyal medya hesabından uzaylı emojili esprili bir paylaşım geldi.

"Dünyadan olmadığının kanıtı"

Burak'ın uzaylı figürünü andıran fotoğrafını paylaşan Fransız kulübü, "Nihayet! Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığının kanıtı." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu gönderinin altına yüzlerce futbolseverden yorum geldi.

Zaman zaman sakatlık problemi yaşan milli futbolcu 26 maçta 11 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.

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