Fransız idareciden kan donduran çağrı! Onları öldürelim

Fransa'nın deniz aşırı sömürge toprağı Mayotte Adası'nın Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Salime Mdere, adadaki Komorlu göçmenlerin kolluk kuvvetlerince öldürülmesi çağrısı yaptı.

Mdere, Fransa'nın adada çoğunluğu Komorlulardan oluşan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mdere, adada Wuambushu olarak adlandırılan ancak şimdilik yerel mahkeme kararıyla askıya alınan sınır dışı etme operasyonuna direnen Komorlular'ı terörist olarak niteledi. Diğer göçmenlerin cesaretlenmemesi için gerekirse bazılarının öldürülmesi çağrısı yapan Mdere, şunları söyledi: "Bunların (Komorlu göçmenler) genç ya da çocuk olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Bunlar suçlu, haydut teröristtir. Bazıları öldürülmeli. Sözlerimi tartarak söylüyorum, gerekirse bazıları öldürülmeli. Eğer birini öldürmesek diğerleri cesaretlenecek ve bazıları polisleri öldürmek isteyecek."

Sunucunun sözlerine tepki gösterdiği Mdere, polislerin nefsi müdafaa gerekçesiyle bu düzensiz göçmenleri öldürebileceğini savundu.



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