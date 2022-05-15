Fransız devi Kerem'e kafayı taktı!

Daha önce Aslan'ın kapısını 7 milyon Euro'luk bir teklifle çalan Lyon, bu kez 12 milyon Euro'luk bir öneri ile geldi. Galatasaray'ın istediği rakamlara yaklaşılırken, Fransız ekibinin 15 milyon Euro civarlarına çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.

Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise bambaşka bir performans sergiledi.

Yıldız futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi.

Kerem'in fark oluşturan bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için Aslan'ın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon Euro'luk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi-Beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak. Fransız temsilcisinin, gelen son haberlere göre 12 milyon Euro'luk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

Ancak yapılan bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi. Fanatik'in verdiği habere göre Cim Bom'un, 15 milyon Euro'luk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontratta sonraki satıştan pay gibi maddeler de yer alabilir.