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Dünya Fransa'nın başkenti Paris savaş alanına döndü! Polisin şiddeti protesto edildi
Dünya

Fransa'nın başkenti Paris savaş alanına döndü! Polisin şiddeti protesto edildi

Fransa’da Michel Zecler isimli siyahi müzik yapımcısı, maske takmadığı için peşine takılan polisin kendisini ‘pis zenci’ diyerek dövdüğü görüntüler ülkeyi yangın yerine döndürdü. Macron’un polise daha fazla koruma vermeye hazırlandığı yasa tasarısı da gösterilerin şiddetini arttırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:01:00 - 2020-11-28 21:05:27

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü. 'Polis şiddetini protesto' gösterisinde polis yine orantısız güç kullandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler 'basın özgürlüğü istiyoruz' ve 'polis şiddetine hayır' sloganları atıyor.

Siyasi bir müzisyene polis şiddeti

Fransa’dan ABD’deki ırkçı polis şiddetini andıran görüntüler geldi. Michel Zecler isimli siyah müzik yapımcısı, maske takmadığı için peşine takılan polisin kendisini ‘pis zenci’ diyerek dövdüğünü söyledi. Görüntüler, Macron’un polise daha fazla koruma vermeye hazırlandığı yasa tasarısını da tartışmaya açtı.

Macron'a tepkiler arttı

Facebook hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin “utanç verici” olduğunu söyleyen Macron, “Fransa nefret veya ırkçılığın gelişmesine izin vermemelidir” ifadelerini kullandı. 

Son gelişmeler Macron'lu Fransa’nın güvenlikçi yaklaşımının, özgürlüklerin önüne geçen bir çizgide ilerlediği yorumlarını arttırıyor.

Basına sansür

Ayrıca gazetecilere gelen polis şiddetini haber yapma yasağı da bu protestoları körükledi.

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