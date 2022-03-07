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Dünya Fransa'da yaşayan Türk vatandaşın akaryakıt zammı isyanı! 7 günde 60 euro zam
Dünya

Fransa'da yaşayan Türk vatandaşın akaryakıt zammı isyanı! 7 günde 60 euro zam

Fransa'da yaşayan Türk vatandaş Gökmen Mutlu, ülkede akaryakıta gelen zamma dikkat çektiği mesajında, geçen ay 100 euroya dolan deponun 7 Mart itibari ile 160 euroya dolduğunu aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:16:00 - 2022-03-07 22:34:39
Fransa'da yaşayan Türk vatandaşın akaryakıt zammı isyanı! 7 günde 60 euro zam

 Yeniakit.com.tr 

Pandemi ile birlikte etkisini sürdüren küresel kriz, Fransa'yı da vurdu.

Fransa'da yaşayan Türk vatandaş Gökmen Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıta bir haftada gelen zammı açıkladı.

7 günde 60 euro zam!

Mutlu, Fransa'da Şubat ayında 100 euroya dolan deponun, 3 Mart'ta 140 euroya, 7 Mart'ta da 160 euroya dolduğunu aktardı.

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