Fransa'da yaşayan Türk vatandaşın akaryakıt zammı isyanı! 7 günde 60 euro zam
Fransa'da yaşayan Türk vatandaş Gökmen Mutlu, ülkede akaryakıta gelen zamma dikkat çektiği mesajında, geçen ay 100 euroya dolan deponun 7 Mart itibari ile 160 euroya dolduğunu aktardı.
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Pandemi ile birlikte etkisini sürdüren küresel kriz, Fransa'yı da vurdu.
Fransa'da yaşayan Türk vatandaş Gökmen Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıta bir haftada gelen zammı açıkladı.
7 günde 60 euro zam!
Mutlu, Fransa'da Şubat ayında 100 euroya dolan deponun, 3 Mart'ta 140 euroya, 7 Mart'ta da 160 euroya dolduğunu aktardı.