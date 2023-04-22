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Dünya Fransa'da uçurtma festivaline araçla daldı: Yaralılar var
Dünya

Fransa'da uçurtma festivaline araçla daldı: Yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-04-22 23:21:00 -
Fransa'da uçurtma festivaline araçla daldı: Yaralılar var

Fransa’nın kuzeyindeki yerleşim birimi Berck’te düzenlenen uçurtma festivali sırasında bir aracın sokağa dalması sonucu 11 kişi yaralandı.

Fransa'nın kuzeyindeki yerleşim birimi Berck'te düzenlenen uçurtma festivali sırasında bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta insanların arasına daldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, olayda 11 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada kazanın kasıtlı olarak değil, araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığı bildirildi.
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