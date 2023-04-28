Fransa nükleer projede Rusya ile çalışacak

Fransa enerji geçiş bakanlığı, Électricité de France'ın (EDF) nükleer enerji yan kuruluşu Framatome'un, Rus nükleer devi Rosatom ile birlikte Macar Paks-2 nükleer santralindeki iki reaktörün inşasına katılmasına izin vermeyi kabul etti.

Le Monde'un bildirdiğine göre, Framatome'un projenin inşaatına katılımı konusu, geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yapılan görüşmede kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Konu, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle tartışmalı. Ancak, Fransa'nın enerji geçiş bakanı Agnès Pannier-Runacher'e yakın bir kaynak gazeteye verdiği demeçte, “Bugüne kadar Avrupa yaptırımları Rus nükleer endüstrisini hedef almıyor. Fransız aktörler diğer Avrupalı ​​aktörlerle ortaklık kurmak isterse, bunu yapmalarını engellemeyeceğiz." dite konuştu.

Kaynak, "Nükleer sektördeki Fransız oyuncular, Avrupalı ​​ortaklarımızı ve özellikle Macaristan'ı tüm yaklaşımlarında ve kendi topraklarında yürüttükleri tüm projelerde, Avrupa'nın uluslararası yaptırımlar çerçevesine sıkı sıkıya uydukları sürece destekliyorlar" diye ekledi.

Le Monde kaynakları , AB gündemindeki diğer konulardaki anlaşmazlıklara rağmen Paris ve Budapeşte'nin " nükleer enerjiye güçlü bir inancı " paylaştığını kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO