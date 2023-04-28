  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa nükleer projede Rusya ile çalışacak
Dünya

Fransa nükleer projede Rusya ile çalışacak

Yeniakit Publisher
2023-04-28 15:32:00 -
Fransa nükleer projede Rusya ile çalışacak

Fransız firması Framatome'un, Macaristan'da Rosatom liderliğindeki bir projeye ekipman tedarik etmek üzere onaylandığı bildirildi.

Fransa enerji geçiş bakanlığı, Électricité de France'ın (EDF) nükleer enerji yan kuruluşu Framatome'un, Rus nükleer devi Rosatom ile birlikte Macar Paks-2 nükleer santralindeki iki reaktörün inşasına katılmasına izin vermeyi kabul etti.

Le Monde'un bildirdiğine göre, Framatome'un projenin inşaatına katılımı konusu, geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yapılan görüşmede kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Konu, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle tartışmalı. Ancak, Fransa'nın enerji geçiş bakanı Agnès Pannier-Runacher'e yakın bir kaynak gazeteye verdiği demeçte, “Bugüne kadar Avrupa yaptırımları Rus nükleer endüstrisini hedef almıyor. Fransız aktörler diğer Avrupalı ​​aktörlerle ortaklık kurmak isterse, bunu yapmalarını engellemeyeceğiz." dite konuştu.

Kaynak, "Nükleer sektördeki Fransız oyuncular, Avrupalı ​​ortaklarımızı ve özellikle Macaristan'ı tüm yaklaşımlarında ve kendi topraklarında yürüttükleri tüm projelerde, Avrupa'nın uluslararası yaptırımlar çerçevesine sıkı sıkıya uydukları sürece destekliyorlar" diye ekledi.

Le Monde kaynakları , AB gündemindeki diğer konulardaki anlaşmazlıklara rağmen Paris ve Budapeşte'nin " nükleer enerjiye güçlü bir inancı " paylaştığını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Nebati: Ekonomimize hayırlı olsun
Bakan Nebati: Ekonomimize hayırlı olsun

Ekonomi

Bakan Nebati: Ekonomimize hayırlı olsun

7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar
7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

Gündem

7 maddede nükleer enerji! İşte Türkiye'ye sağlayacağı faydalar

Flaş nükleer santral çıkışı! Önümüzdeki dönemde Trakya'da da...
Flaş nükleer santral çıkışı! Önümüzdeki dönemde Trakya'da da...

Medya

Flaş nükleer santral çıkışı! Önümüzdeki dönemde Trakya'da da...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23