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Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

Almanya Uzay Merkezi uzmanlarından Dirk Zimper, Rusya'nın Avangard hipersonik füzesine karşı koyabilecek bir güç bulunmadığını söyledi.

30 Aralık 2018 Pazar 15:21
Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

Almanya Uzay Merkezi uzmanlarından Zimper, Rusya'nın başarıyla test ettiği hipersonik Avangard füzesine karşın Batı dünyasının etkili bir savunma sistemine sahip olmadığını belirtti.

Almanya Uzay Merkezi uzmanlarından Dirk Zimper, Rusya'nın aralık ayında başarıyla test ettiği Avangard hipersonik füzesine karşın Batı dünyasının etkili bir savunma sistemi olmadığını söyledi.

"Füzeyi engellemek pek mümkün görünmüyor"

Almanya'nın Deutschlandfunk radyosuna açıklamalarda bulunan Avrupalı uzman Zimper, söz konusu füzeye karşı önlemlerin alınmaya çalışıldığını, fakat böylesi bir hipersonik füzeyi önlemenin "pek de mümkün olmadığını" açıkladı.

"Böylesi bir silaha karşı koyabilecek bir savunma..."

ABD'nin Stratejik Komutanı John Hyten’ın sözlerine atıfta bulunarak ABD'nin de bu durumun farkında olduğunun altını çizen Zimper, Hyten'ın ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesine verdiği brifingde, ülkelerinin böylesi bir silaha karşı koyabilecek bir savunmaya sahip olmadığını belirttiğini aktardı.

"Üç ülke kafa kafaya"

Rusya'nın sahip olduğu bu teknolojiyi Çin ve ABD'nin de araştırmakta olduğunu ifade eden Zimper, "Çekişme içerisinde olan ABD, Rusya ve Çin, onlarca yıldır bu teknolojiyi araştırıyor. Bu alanda kimin önde, kimin geride olduğunu söylemek gerçekten çok güç. Üç ülke de kafa kafaya dersek yanılmış olmayız diye düşünüyorum" sözlerini kullan

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:21
  1. Avangard hipersonik füzesi
  2. ABD
  3. Rusya

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