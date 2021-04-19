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Spor Flaş çağrı: Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'nde olmalı
Spor

Flaş çağrı: Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'nde olmalı

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'nde yer alması gerektiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 23:49:00 -
Flaş çağrı: Galatasaray, Avrupa Süper Ligi'nde olmalı

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Avrupa Süper Ligi hakkında Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

Avrupa Süper Lig fikrinin ilk olarak kendisinden ortaya çıktığını dile getiren Ünal Aysal, "Avrupa Süper Ligi fikrini ilk ortaya atan benim. Bir İngiliz TV'sinde yayındaydık, Agnelli ile açık oturum yapıyorduk ve orada konuşuyorduk. O dönemde gruptan çıkan Galatasaray ve Juventus olarak Şampiyonlar Ligi'nden farklı paralar almıştık, Juventus bizim 4 misli bir para almıştı. İlerleyen dönemlerde düşük para alanlar ile yüksek para alanların bir şekilde organizasyondan ayrılacağını söylemiştim ama başta bana karşı çıkmışlardı" dedi.

Avrupa Süper Ligi'ni desteklediğini vurgulayan Aysal, "Avrupa Süper Ligi sistemini kesinlikle destekliyorum. Özellikle Galatasaray'ın bu sistemin içerisinde yer alması gerekiyor. UEFA ve FIFA'dan gelen tehditleri çok fazla önemsememek gerekir. Ben şu anda Galatasaray'da görevde olsaydım Galatasaray'ın da Avrupa Süper Ligi'nde olmasını isterdim." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın mutlaka Avrupa Süper Ligi'nde olması gerektiğinin de altını çizen Ünal Aysal, "Mustafa Cengiz'in "bize teklif gelirse değerlendiririz" yaklaşımı yanlış. Florentino Perez'den böyle bir teklif gelmez, Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'nde yer almak için girişimde bulunması gerekir. Biz dostlarımızla gereken ilişkiyi kurarız yönetimimiz Avrupa Süper Ligi konusunda hamle yapmalı. Perez'den teklif gelmez, teklifin bizden gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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