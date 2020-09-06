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Aktüel FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Aşravi İsrail'in iki tarihi mekana el koyma kararını kınadı
Aktüel

FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Aşravi İsrail'in iki tarihi mekana el koyma kararını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 23:32:19 -
FKÖ Yönetim Kurulu Üyesi Aşravi İsrail'in iki tarihi mekana el koyma kararını kınadı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 2 tarihi mekana el koyma kararının, Filistin mirasını yağmalama politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

Aşravi, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde bulunan Hırbet Deyr Seman ve Deyr Kala isimli tarihi mekanlara İsrail'in el koyma kararını kınadı.

Söz konusu kararın, İsrail'in, Filistin'in tarihi, dini ve medeniyet mirasını yağmalama politikasının bir devamı olduğunu ifade eden Aşravi, "Bu tehlikeli kararın, söz konusu mekanların, bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerine ilhak edilmesi amacıyla alındığına" işaret etti.

Aşravi, uluslararası camiayı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nü (UNESCO), Filistin mirasını İsrail yağmasından korumaya çağırdı.

Selfit Valisi Abdullah Kemil dün basına yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının İbranice yayımladığı bir yazıyla söz konusu tarihi mekanlara el koyulduğunu duyurduğunu belirtmişti.

Bizans döneminden kalma tarihi eserlerin bulunduğu mekanların hemen yakınında Yahudi yerleşim birimleri bulunuyor. İsrail'in, son yıllarda Batı Şeria'da daha fazla toprağa el koyarak yerleşim birimleri inşaatlarına hız verdiği ifade ediliyor.




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