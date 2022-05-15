Fırtına'ya Ganalı stoper geliyor!

Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan katılacak şampiyon Trabzonspor'a transferde menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Bordo mavililer başta Devler Ligi'nde gruplara kalmak ve Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak için transfer çalışmalarına sezon bitmeden start verdi.

Fırtına'ya Daniel Amartey'i önerdiler

Karadeniz ekibine menajerlerden tarafından birçok oyuncu önerisi geliyor. Fanatik'te yer alan habere göre; bordo mavililere gelen son önerilerden biri ise Daniel Amartey oldu.

Bedavaya gelebilir

2016’dan bu yana Leicester City forması giyen Amartey’nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi bitiyor. 30 Haziran itibarıyla boşa çıkacak Ganalı stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapıyor.

36 maçta forma giydi

Piyasa değeri 7 milyon Euro olan 1.86 boyundaki ve 27 yaşındaki yıldız oyuncu, Gana Milli Takımı’nın formasını 33 kez terletti. Amartey bu sezon Leicester City formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcu Premier Lig’de ise 25 maçta 1987 dakika oynadı.

Abdullah Avcı karar verecek

Leicester'in Norveç ekibi Kopenhag'tan 6,6 milyon Euro'ya transfer ettiği Amartey için teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği rapora göre hareket edilecek. Başarılı hoca son basın toplantısında mutlaka stoper transferi gerçekleştireceklerini açıklamıştı.