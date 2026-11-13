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Gündem Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal!
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Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal!

Yeniakit Publisher
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Fırtına deniz ulaşımını vurdu: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan 4 sefer iptal edildi. Bozcaada hattındaki tüm seferler de yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'deki seferler yapılamayacak.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.

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