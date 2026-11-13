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Gündem 64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var
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64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var

Yeniakit Publisher
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64 ilde kaçakçılık operasyonu yapıldı! Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 64 ilde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonlarımızda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

-Gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkemize kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak,

-Yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 64 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda;

-64 bin 857 litre alkollü içki,

-22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron,

-10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron,

-230 bin 80 paket sigara ele geçirildi.

Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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