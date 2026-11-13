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Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

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Giriş Tarihi:

Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçları, pistlerin kullanılamadığı durumlarda da kesintisiz görev yapabilecek. Bu amaçla başlatılan saha çalışmalarında ilk uygulama gerçekleştirildi.

#1
Foto - Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan saha incelemeleri ve belirlenen güzergahlar doğrultusunda icra edilen acil müdahale tatbikatında, milli platformlar kara yolunu pist olarak kullandı. Tatbikat kapsamında 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı noktada buluştu.

#2
Foto - Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı ve Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Baykar koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetle, milli platformların pistlere bağlı kalmaksızın görev yapabilme kabiliyeti sergilenmiş oldu.

#3
Foto - Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

KABİLİYETİN TÜM MİLLİ PLATFORMLARA KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR Acil müdahale senaryoları çerçevesinde oluşturulan operasyonel konseptin, Baykar'ın geliştirdiği tüm insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.

#4
Foto - Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

Yapılan planlamalar doğrultusunda, Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş-kalkış kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 de dahil olmak üzere, şirket tarafından geliştirilen tüm milli platformların uygun kara yolu güzergahlarından iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

KURUMLAR ARASI GENİŞ ÇAPLI KOORDİNASYON: MSB, KGM ve Baykar koordinasyonunda yürütülen çalışma süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır beklerken, yol güzergahında tüm güvenlik önlemleri alındı. Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kara yolu hattında gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

#6
Foto - Milli İHA’lar için tarihi adım: Kara yoluna indiler!

Tatbikat, TSK bünyesindeki kuvvet komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

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