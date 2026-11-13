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Yerel Antalya’da saat 09.05’te akılalmaz ihmal! Trafikte ani fren yapınca 6 araç birbirine girdi!
Yerel

Antalya’da saat 09.05’te akılalmaz ihmal! Trafikte ani fren yapınca 6 araç birbirine girdi!

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Antalya’da saat 09.05’te akılalmaz ihmal! Trafikte ani fren yapınca 6 araç birbirine girdi!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05’te çalan sirenlerin ardından trafikte aracını durdurmaya çalışan bir sürücü, zincirleme kazaya davetiye çıkardı.

100’üncü Yıl Bulvarı üzerinde akan trafikte yapılan ani hamle sonucu 6 araç birbirine girerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

AKAN TRAFİKTE DURUNCA ZİNCİRLEME KAZA KAÇINILMAZ OLDU!

Olay, saat 09.05 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100’üncü Yıl Bulvarı’nda meydana geldi. Mustafa Kemal’in 84’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte bazı sürücüler araçlarını yol ortasında durdurarak aşağı indi. Bu sırada akan trafikte otomobilini durdurmak için yavaşlayan bir sürücü, arkadan gelen araçların duramaması sonucu zincirleme trafik kazasına yol açtı.

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