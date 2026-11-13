Bakanlık devreye girdi! 'Vatan, din, namus; erkeğe emanet! Silahsız erkek ‘er’ kişi olamaz!' diyen psikoloğa erişim engeli geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı ve çocukları silah kullanımına teşvik ettiği paylaşımına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Civelekoğlu’nun erkeklere ve erkek çocuklarına silah edinip kullanmayı öğretme çağrısı sosyal medyada gündem oldu. Civelekoğlu, paylaşımında silahlanmayı erkeklik üzerinden tanımlayan ifadeler kullanarak “Ne dedik? Her evde bir silah olacak. Silahsız erkek, ‘Er’ kişi olmanın gereğini yerine getirmemiştir. Çünkü vatan, millet, din, namus; bunlar erkeğe emanet. Benim elimdeki silah havalı silah ve ruhsat gerektirmiyor. Ama bunun da etkisi yüksek. Bir tane edineceksiniz, evinizde duracak. Atmasını öğreneceksiniz ve çocuklarınıza da öğreteceksiniz, tabii ki erkek çocuklarına” dedi.

BAKANLIKTAN ERİŞİM ENGELİ BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu paylaşımın ardından 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında harekete geçti. Bakanlık, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla içeriğin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi talebiyle başvuruda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, başvuru sonucunda söz konusu paylaşıma erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, çocukların üstün yararını gözetmenin, fiziksel ve psikososyal gelişimlerini korumanın temel öncelikler arasında olduğu vurgulandı. Çocukların şiddete ve silah kullanımına özendiren içeriklerden uzak tutulması gerektiğine dikkat çekildi. Bakanlık ayrıca, özellikle çocukların gelişimi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların toplumsal sorumlulukları doğrultusunda hareket etmeleri ve paylaşımlarının çocuklar üzerindeki etkilerini gözetmeleri gerektiğini ifade etti.