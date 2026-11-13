İstanbul'da saatte 90 km'yi bulması beklenen fırtına korkuya neden oldu! İşte son durum

KORU VE ORMANLAR ZİYARETE KAPATILDI Valilik, fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların can ile mal güvenliğini korumak amacıyla mega kentteki birçok alanı geçici olarak ziyarete kapattı. Alınan karar doğrultusunda Emirgan ve Yıldız korularının yanı sıra Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hıdiv Kasrı ve Beykoz korularına da girişler durduruldu. Ayrıca Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı ve Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı da geçici olarak ziyarete kapatılan yeşil alanlar arasında yer aldı. BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ Olumsuz hava koşulları şehir içi deniz ve hava yolu ulaşımını da etkiledi. Saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu. Şehir Hatları tarafından yapılan düzenlemeyle ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer hatlarındaki seferler iptal edildi. Fırtınanın temel sebebi, atmosferdeki basınç farklılıklarıdır. Basınç Farkı: Yüksek basınç (atmosferik ağırlığın fazla olduğu) alanlarından alçak basınç (havanın yükseldiği ve seyrekleştiği) alanlarına doğru havanın yatay yönlü ve çok hızlı bir şekilde hareket etmesi rüzgarı, bu hareketin 60 km/saat hızını aşması ise fırtınayı oluşturur. Isı ve Enerji Değişimleri: Güneş tarafından farklı şekillerde ısınan yerler, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasına yol açar. Sıcak ve nemli hava yükselirken soğuk hava onun yerini almak üzere hızla akar; bu da enerjisi yüksek hava akımları ve fırtınalara sebep olur. Siklonik Yapılar ve Cepheler: Atmosferde soğuk hava kütlelerinin ani inişleri veya Akdeniz gibi bölgelerde oluşan alçak basınç merkezleri (siklonlar), lodos veya şiddetli fırtınaların tetikleyicisi olabilir. Tropikal Fırtınalar: Okyanuslarda 27°C ve üzeri sıcak sularla beslenen bu sistemler, su buharının yoğunlaşması sırasında açığa çıkan devasa ısı enerjisiyle güçlenir.