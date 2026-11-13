Muhalif Erdem Atay, YP’li Ali Mahir’e fena saydırdı: Kıbrıs’ta rulet mulet, nereden geliyor bu paralar?
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İktidar karşıtı muhalif gazeteci Erdem Atay, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Ankara’dan Bodrum’a, oradan Kıbrıs’a uçakla seyahat ederek kurduğu eğlence ve sefa rotasına çok sert ifadelerle tepki gösterdi.
Konuya ilişkin videosunda Erdem Atay şunları söyledi: '”Ali Mahir Başarır Kıbrıs'ta, Concorde Otel'de ne yapıyordun orada? Ne yapıyordun? Yani acaba arkadaşların hakkında fezleke verirken, çerçeve yasaya evet dedikten sonra bir gün sonra Bodrum'a, Bodrum'dan bir gün sonra Kıbrıs'a. Ben merak ediyorum ya bu para nereden geliyor? Şimdi burada Ankara'dasınız, Ankara'dan uçuyorsunuz uçakla Bodrum'a gidiyorsunuz."
"Yemek yiyorsunuz, içiyorsunuz, orada kalıyorsunuz, sadece gittiniz, geldiniz, orada yemek yediniz, 30, 40, 50, 50 bin lira. Döndünüz abi uçakla Kıbrıs'a, orada yediniz, içtiniz, oynadınız bir sürü rulet, mulet falan. Bunlar kaç lira? Abi sonra tekrar dönüyorsun. Nasıl bir hayatınız var ya sizin? Sizin nasıl bir hayatınız var? Sonra yok ekonomi, ocak yanıyor, bilmem tencereler yanıyor falan filan. Bırakın bu ayakları ya!”
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