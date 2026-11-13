Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bir kentte kuvvetli lodos, sürücüler için ayrı bir risk oluşturuyor. Ani rüzgar hamleleri araçların kontrolünü zorlaştırabilirken, trafikte yaşanan gecikmeler de günlük stresi artırabiliyor. Bu nedenle bugün direksiyon başına geçecek vatandaşların aceleci davranmaması, diğer sürücülerle tartışmaya girmemesi ve gereksiz gerginliklerden uzak durması önem taşıyor. Trafikte yaşanan küçük anlaşmazlıkların büyütülmemesi, hem sürüş güvenliği hem de kişisel huzur açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde günlük programı mümkün olduğunca hafifletmek faydalı olabilir. Özellikle kendisini yorgun veya baş ağrısı hisseden kişilerin dinlenmeye zaman ayırması, yeterli su tüketmesi ve uyku düzenini koruması öneriliyor. Gün içerisinde yaşanan küçük aksiliklere karşı daha sabırlı davranmak, önemli kararları aceleyle almamak ve stres oluşturabilecek tartışmalardan uzak durmak da bu süreçte yardımcı olabilir. AKOM'un saatte 90 kilometreye ulaşabileceğini bildirdiği rüzgar nedeniyle fiziksel güvenlik önlemleri de ihmal edilmemeli. Balkonlarda bulunan saksı, sandalye ve benzeri eşyalar sabitlenmeli, uçabilecek cisimler açık alanlarda bırakılmamalı. Zorunlu olmadıkça ağaçların, reklam panolarının ve inşaat alanlarının yakınında bulunulmamalı. Motosiklet ve bisiklet kullanıcıları da kuvvetli rüzgarın dengeyi bozabileceğini göz önünde bulundurmalı. İstanbul'da etkisini artırması beklenen lodosun cumartesi öğle saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor. Bu süre boyunca hem fiziksel güvenliğe hem de günlük yaşamda daha sakin hareket etmeye özen gösterilmesi gerekiyor.