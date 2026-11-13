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Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

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Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

İstanbul'da dünden bu yana etkisini hissettiren lodosun bugün daha da şiddetlenmesi bekleniyor. AKOM, herkesin başı ağıracak uyarısında bulunurken, Uzmanlar, bu tür havalarda daha sakin hareket edilmesi, trafikte tartışmalardan uzak durulması ve ani kararlar alınmaması konusunda uyarıyor.

#1
Foto - Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

İstanbul’da dün başlayan lodos, bugün etkisini artırmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan tahminlere göre rüzgarın bugün kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

#2
Foto - Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

Öte yandan lodosun İstanbul'un yanı sıra Yalova, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor. Kuvvetli lodos denildiğinde akla ilk olarak devrilen ağaçlar, uçan çatılar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar geliyor. Fakat rüzgarlı havalar, bazı kişilerde fiziksel ve psikolojik açıdan da rahatsızlıklara neden olabiliyor. Özellikle baş ağrısı, yorgunluk ve huzursuzluk gibi şikayetler bu dönemlerde daha fazla hissedilebiliyor.

#3
Foto - Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

Lodoslu havalarda bazı kişiler kendilerini normalden daha yorgun, huzursuz ve tahammülsüz hissedebiliyor. Baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü ve uyku düzeninde değişiklikler de bu dönemlerde dile getirilen şikayetler arasında bulunuyor. Hava değişimlerinin insan psikolojisi üzerindeki etkisi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Lodosun doğrudan öfkeye veya sinirliliğe neden olduğu kesin olarak söylenemese de kendisini iyi hissetmeyen kişilerin günlük stresle baş etmekte daha fazla zorlanabildiği biliniyor.

#4
Foto - Bugün herkesin uzak durması gerekiyor: Başı ağrıyacak! İstanbul'da şiddetli fırtına geliyor uyarısı

Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu bir kentte kuvvetli lodos, sürücüler için ayrı bir risk oluşturuyor. Ani rüzgar hamleleri araçların kontrolünü zorlaştırabilirken, trafikte yaşanan gecikmeler de günlük stresi artırabiliyor. Bu nedenle bugün direksiyon başına geçecek vatandaşların aceleci davranmaması, diğer sürücülerle tartışmaya girmemesi ve gereksiz gerginliklerden uzak durması önem taşıyor. Trafikte yaşanan küçük anlaşmazlıkların büyütülmemesi, hem sürüş güvenliği hem de kişisel huzur açısından dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde günlük programı mümkün olduğunca hafifletmek faydalı olabilir. Özellikle kendisini yorgun veya baş ağrısı hisseden kişilerin dinlenmeye zaman ayırması, yeterli su tüketmesi ve uyku düzenini koruması öneriliyor. Gün içerisinde yaşanan küçük aksiliklere karşı daha sabırlı davranmak, önemli kararları aceleyle almamak ve stres oluşturabilecek tartışmalardan uzak durmak da bu süreçte yardımcı olabilir. AKOM'un saatte 90 kilometreye ulaşabileceğini bildirdiği rüzgar nedeniyle fiziksel güvenlik önlemleri de ihmal edilmemeli. Balkonlarda bulunan saksı, sandalye ve benzeri eşyalar sabitlenmeli, uçabilecek cisimler açık alanlarda bırakılmamalı. Zorunlu olmadıkça ağaçların, reklam panolarının ve inşaat alanlarının yakınında bulunulmamalı. Motosiklet ve bisiklet kullanıcıları da kuvvetli rüzgarın dengeyi bozabileceğini göz önünde bulundurmalı. İstanbul'da etkisini artırması beklenen lodosun cumartesi öğle saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor. Bu süre boyunca hem fiziksel güvenliğe hem de günlük yaşamda daha sakin hareket etmeye özen gösterilmesi gerekiyor.

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