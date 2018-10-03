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Fırsatçılara sıkı takip! Ceza yağdırdılar

İBB zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak "haksız kazanç" elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yaptı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
Fırsatçılara sıkı takip! Ceza yağdırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, Sarıyer'de büyük firmalara ait zincir marketlerde fiyat ve etiketleri kontrol etti.

Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. 

Bazı kalemlerde yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığının belirlenmesi üzerine İBB Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Hakları Zabıta Amiri Sinan Kalender, market yöneticileriyle görüşerek izahat istedi. 



Kalender, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatı üzerine tüketici haklarının korunması amacıyla denetimler yaptıklarını söyledi. 

Son fiyat değişikliğinin ne zaman yapıldığını öğrenmeye çalıştıklarını belirten Kalender, "Yerli üretim logolarının konulup konulmadığını kontrol ediyoruz. Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiği belirtilmesine rağmen bazı firmalarda fahiş fiyat artışları yaptıkları yönünde ihbarlar geliyor. Bunlarla ilgili hem denetim yapmak hem de bilgi vermek üzere buradayız" dedi.



Hem esnafı hem de tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçladıklarını anlatan Kalender, şöyle devam etti: 

"Elimizdeki bir paket pirinç temmuz ayında 16,95 liradan satılmış. Şu anki fiyatı ise 25,95. Bununla alakalı işletmenin haklı bir gerekçesinin olması gerekiyor. Bununla ilgili açıklama yapılmasını rica ediyoruz. Arada ciddi bir fiyat artışı var. Fiyatların gözden geçirilmesi gerekiyor."

İhbar için ALO 153 hattı

Kalender, işletmeden gerekli bilgileri aldıktan sonra işlem başlatılması gerektiğini dile getirdi. "Alo 153" hattını arayarak şikayette bulunulması halinde gerekli denetimlerin yapıldığını, firmaların cezalarının ise Ticaret Bakanlığı tarafından kesildiğini anlatan Sinan Kalender, "Bize gelen bütün başvuruları, yerine giderek inceliyoruz. Eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırıyoruz. İşletmeye düzeltmeleri için bildirimde bulunuyoruz. Eğer işletme hakikaten olağanüstü fiyat artışına sebep olduysa yönetmeliğimize göre yerel bir işletme ise 5 bin, ülke genelinde faaliyet gösteren bir işletme ise 25 bin lira idari para cezası kesilmesi söz konusudur. Tespitlerimizi Ticaret Bakanlığımıza bildiriyoruz. Burada değerlendiriliyor ve takip ediliyor." ifadelerini kullandı.



Market yetkilisi Hakan Erdoğan ise genel müdürlük bazılı bir işletme olduklarını, fiyat artışının otomatik yapıldığını savundu.

Etiketlerin akıllı telefonlardaki uygulamalar gibi otomatik olarak güncellendiğini iddia eden Erdoğan, "Biz alış ve satışa hiçbir şekilde karışamayız. Genel Müdürlüğümüzdeki satın alma departmanından ve fiyat araştırma birimleri dediğimiz kişiler bunu yapıyor. Artış ve inişin en büyük nedeni, yeni ve eski ürünlerle alakalıdır. Bu sebze ve kuru gıda için geçerlidir. Yeni mahsul çıktığı zaman fiyat artışı olur" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Alo 153
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  5. Mevlüt Uysal
  6. İBB zabıta

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  • gökhangökhan17 dk önce
    .... yandaş enflasyon oranları açıklandı onu bile ...  yayınlıyomuyorsunuz. ...(Editörden: İşte bugün saat: 10.03'te ana manşetten verilen enflasyon haberimiz. Bilgilerinize...      https://www.yeniakit.com.tr/haber/eylul-ayi-enflasyon-oranlari-aciklandi-524799.html
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