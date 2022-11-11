Fırın nasıl temizlenir? Mikrodalga fırın ve ocak temizliği nasıl yapılır? Mikrodalga içindeki yağlar nasıl temizlenir?

Fırın, mikrodalga ve ocak, yemek pişirilen alanlar olduğu için güzel temizlenmediği taktirde birçok mikroorganizmaya ve bakteriye ev sahipliği yapar. Bu yüzden fırın ve ocak temizliği için doğal, pratik ve kesin sonuç veren, her evde elimizin altında bulunan bir çok ürün vardır. Bu ürünler temizliğe yardımcı olan, aynı zamanda yiyeceklerde de kullandığımız organik ürünlerdir. Kimyasallardan önce bu ürünlerin yardımıyla temizliğe başlamak, sağlığımız açısından çok önemlidir.

Bu yazımızda mutfakta sıkça kullanılan, fırın, ocak ve mikrodalga temizliği için kullanılabilen kolay yöntemler, eskimiş fırın nasıl yepyeni olur, kurumuş yağ lekeleri nasıl sökülür, doğal yağ sökücü nasıl hazırlanır gibi konuları bulabilirsiniz.

Bu içeriğimde aşağıdaki konulardan bahsedeceğiz ve çözüm önerileri vereceğiz.

Sararmış mikrodalga nasıl temizlenir?

Mikrodalga fırın temizliği,

Karbonatla mikrodalga temizliği,

Mikrodalga yanık lekesi nasıl çıkar?

Fırın temizliği nasıl Yapılır?

Ankastre fırın temizliği,

Mikrodalga içindeki yağlar nasıl temizlenir?

Fırınlı ocak içi nasıl temizlenir?

Fırın Ve Ocak Temizliği için En Kolay Yöntemler

Öncelikle hatırlatalım ki en güzel temizlik düzenli yapılan ve bekletmeden yapılan temizliktir. Oluşan yağ ve lekelerin üzerinde defalarca pişirme yapıldıysa temizlemek sizin için zorlaşabilir. Böyle durumlarda kimyasal ürünlere mecburen başvurmak zorunda kalırsınız. Anında müdahale edilemeyen lekeler için, en azından o anda kağıt havlu ile hafif ıslatıp, üzeriden yoğun yağ ve lekeyi azaltmak, temizlik esnasında sizin işinize yarayan bir işlem olacaktır.

Bunun yanında mutfak temizliğinde fırın ve ocak temizliği için kullanılabilen doğal temizlik ürünleri harika sonuçlar verebilir. Kirin ve kullanacağınız alanın özelliğini bilmek ilk adımda en doğru şeydir. Bu ürünleri evde 5 dakikada hazırlayıp temizliğe başlamak mümkün. Özellikle astım gibi kimyasal ürünlere alerjisi olan kişiler için alternatif doğal yöntemler harika bir çözüm olacaktır.

Eskimiş Ankastre Fırın Ve Ocağınız Nasıl Yepyeni Olur?

Fırın ve ocak kolay kolay değiştirilemeyen mutfak eşyalarıdır. Değiştirmek, yenisini almakla olmuyorsa, temizleyerek yep yeni bir fırın elde edebilirsiniz. İşte inatçı ve kurumuş lekeler için kolay formüller:

Sirke ve karbonat ile temizleme

Her alanda etkili leke sökücü özelliği olan sirke ve karbonat muhteşem sonuçlar verir.

1 su bardağı beyaz sirke

2 adet karbonat

1 yemek kaşığı kadar bulaşık deterjanı ( olmasa da olur)

Bir kabın içerinde 3 malzemeyi karıştırıp bir sünger yardımıyla kurumuş kirlerin üzerine sürün ve hafifçe ovalayın. 15 dk kadar bekleyin. Sonra temiz bir sünger ile durulama yapın. En son olarak temiz bir bezle kurulayın. Fırın ve ocak temizliği sonrasında sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız.

Limon ile temizleme

Kıyafetlerde olduğu gibi mutfakta da en iyi yağ arındırıcılardan biri de limondur. Yapacağınız çok kolay yöntem şudur:

3 adet limonu ortadan ikiye bölün ve suyunu sıkın. Sıkılan limon suyunu fırına dayanaklı bir kabın içerisine koyun ve fırının içine yerleştirin.

Sonra fırının 250 derecede 30 dk boyunca ısıtın.

Isınan fırında limonun yağ sökücü özelliği ortaya çıkacak. Fırın yeteri kadar soğuduğunda fırının iç yüzünü nemli bir bezle silin.

Dikkat edin bu işlem için fırının soğumasını mutlaka bekleyin.

Sirke, Limontuzu, Karbonat ile kirlere veda edin!

Bu 3’lü karışımın muhteşem gücünü denemek için işte tarif:

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı karbonat

1 su bardağı su

1 su bardağı üzüm sirkesi

Bu güçlü karışım ile fırın ve ocak temizliği için aşağıdaki adımları uygulayın:

Sirke hariç tüm malzemeleri kaynatın. Kaynatmanın nedeni fırında temizlik bittikten sonra karbonatın tozu kalmamasıdır.

Kaynatılan karbonatlı karışıma 1 su bardağı sirkeyi ekleyin.

Fırının içine bu karışımı dökün ve süngerle fırının iç yanlarına da sürün.

Kalan karışım kesinlikle taşmaz korkmayın, fırınlar 250 ml suyu içinde tutabilir.

Sonra fırını alt üst ayarda 100 derece de 5 dk çalıştırın.

Karışımın bir kısmının buharlaştığını göreceksiniz.

Sonra iyice soğuduğunu anladığınızda kirleri ovalayın ve fazla suyu süngerle alın.

En sonunda temiz bir bezle silin.

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Mikrodalga Fırın Nasıl Temizlenir?

Mikrodalga mutfakta en sık kullanılan elektrikli aletlerden biridir. O yüzden hızlı ve kolay kirlenen bir üründür. Ama hızlı ve kolay kirlendiği gibi kolayca da temizlenebilir. Bu yöntemler şunlardır:

Su, Sirke ve Tuz

Harika 3’lü karışım uygulandığında hem doğal hem hızlı bir temizlik yapmış olacaksınız.

Yarım su bardağı su ve sirkeyi, 1 yemek kaşığı tuz ile karıştırın. Elde edilen karışımı mikrodalgaya uyumlu bir kaba koyun.

Bu kabı, hava geçiren delikli bir kapakla kapatmanız gerekir. Eğer böyle bir kapağınız yoksa, aliminyum folyo kullanarak istediğiniz ölçüde kapak hazırlayabilirsiniz.

Delikli kapağı olan kabı, içindeki karışımla beraber mikrodalgaya koyun ve maksimum güçte 5 dk boyunca çalıştırın. Karışımdan çıkan buharlar fırının içine yayılacak ve kurumuş kirleri, yağları çözecektir.

5 dk geçtikten sonra, mikrodalga hala kapalı haldeyken bir 10 dk kadar daha bekleyin.

Bu süre geçtikten sonra fırını açın ve nemli bir bezle fırının içine iyice temizleyin.

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MİKROLDAGA FIRINI SİRKE İLE TEMİZLEME

Mikrodalga fırınınızın soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra da bir bezi içindeki bu limonlu, sirkeli suyla fırınınızın içindeki yumuşak yağları temizleyin. Kuru bir bezle de kurulayın.

Fırınlı ocak içi nasıl temizlenir?

Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın. Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz. Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

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